Die Landarztpraxis
Folge 54: Alte Wunden
35 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12
Isa und Lukas atmen erleichtert auf, als die Quarantäne vorbei ist und einem neuen Date nichts mehr im Weg steht. Doch dieses Mal wollen Isa und Lukas nichts mehr dem Zufall überlassen. Die beiden unternehmen alles, damit das Date stattfinden kann. Doch gerade, als sie in ihren Abend starten wollen, erhält Lukas einen überraschenden Anruf, der ihre Pläne komplett über den Haufen wirft. Denn es gibt unerwartete Neuigkeiten über seine verschollene Frau Doro.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln