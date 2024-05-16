Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Alte Gefühle

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 16.05.2024
Alte Gefühle

Die Landarztpraxis

Folge 7: Alte Gefühle

35 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Isa will Lukas etwas von dem Leid nehmen, dass er nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau Doro empfindet. Doch Lukas lässt sie einfach nicht an sich heran. Als die beiden zu einer gemeinsamen Rettungsaktion aufbrechen müssen, zieht plötzlich ein Sturm auf. Und so sitzen sie über Nacht in einer frostigen Waldhütte fest und kommen sich, notgedrungen, näher. Als Lukas sich langsam öffnet und emotionale Erinnerungen an Doro teilt, rührt es Isa zu Tränen.

