Die Landarztpraxis
Folge 9: Schonungslose Wahrheit
35 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Isa geht Lukas nach ihrem Beinahe-Liebesgeständnis peinlich berührt aus dem Weg. Auch Lukas ist die Situation unangenehm, weshalb er schon anfängt, seinen Auszug aus der WG zu planen. Nach einer weiteren, bitteren Konfrontation mit ihrem Vater beschließt Isa, dass sie dringend Ordnung in ihr Gefühlsleben bringen muss. Als sie Lukas deshalb klarmachen will, dass sie in ihm nicht mehr als einen guten Freund sieht, versteht der sie jedoch falsch ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln