Die Landarztpraxis
Folge 110: Scherbenhaufen
34 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Nachdem Georgs Geheimnis gelüftet wurde, muss er sich der Wut und Enttäuschung seiner Kinder stellen. Für Ella bricht eine Welt zusammen, als sie erkennen muss, dass Georg sie von Anfang an nur belogen hat. Isa und Fabian versuchen für Ella da sein, doch sie braucht erstmal Zeit für sich. Am liebsten würde sie mit Chris über alles sprechen, doch Lindas Erpressung schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Also weist sie Chris ab und stößt ihn damit vor den Kopf.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
