Die Landarztpraxis

Endlich eine Chance für die Liebe?

SAT.1Staffel 3Folge 108vom 06.06.2025
Endlich eine Chance für die Liebe?

Folge 108: Endlich eine Chance für die Liebe?

33 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Ella und Chris geben ihren starken Gefühlen endlich in einem romantischen Kuss nach. Dabei werden sie ausgerechnet von Linda beobachtet, die Ella anschließend droht: Wenn sie sich nicht von Chris fernhält, wird sie sein Leben zerstören. Obwohl Lukas Georg versprochen hat, dessen Geheimnis vorerst für sich zu behalten, fällt es ihm zunehmend schwerer Isa anzulügen. Deshalb stellt er Georg ein Ultimatum: Entweder sagt er endlich die Wahrheit oder Lukas wird es für ihn tun.

