Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Geh nicht!

SAT.1Staffel 3Folge 112vom 13.06.2025
Geh nicht!

Geh nicht!Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 112: Geh nicht!

35 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Auch nachdem Ella eine Nacht darüber geschlafen hat, hat sich an ihrem Entschluss nichts geändert. So schwer es ihr auch fällt, sie kann nicht länger in Wiesenkirchen bleiben. Doch als sie schon fast weg ist, stellt sich Chris ihr in letzter Sekunde in den Weg und will sie auf keinen Fall gehen lassen. Damit stellt er die aufgewühlte Ella jedoch vor ein Dilemma: Verrät sie ihm die Wahrheit und zerstört damit sein Leben oder versagt sie sich selbstlos ihre große Liebe?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen