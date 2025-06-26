Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 121vom 26.06.2025
Folge 121: Vaterfreuden

35 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Für Ella und Chris startet der Tag perfekt: Chris hat neue Adoptionspapiere angefragt und will sie Linda dieses Mal persönlich zur Unterschrift vorlegen. Doch sein Vorhaben wird durch einen Notfall in der Praxis torpediert. Deshalb übernimmt Ella für ihn und erringt mit Klaras Hilfe geschickt einen ersten Sieg gegen Linda. An die Wand gedrängt, greift die verzweifelte Linda allerdings zum Äußersten, um das junge Glück von Chris und Ella für immer zu zerstören.

