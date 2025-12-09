Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 102vom 09.12.2025
Folge 102: Freundschaftsdienst

35 Min.
Ab 12

Die Gerüchte um Ella und Max sorgen dafür, dass Ellas Umgang mit dem herzgebrochenen Chris weiter abkühlt. Sie ahnt nicht, dass Linda weiter ihre Netze spinnt und geschickt daran arbeitet, Chris von Ella loszueisen, in dem sie bei ihrer Tochter die Idee eines Auslandsemesters in den USA pflanzt. Als Klara ihrem Vater vorschlägt, mit in die Staaten zu reisen, muss sich Chris fragen, was ihn eigentlich noch in Wiesenkirchen hält.

SAT.1
