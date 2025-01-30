Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Risiken und Nebenwirkungen

SAT.1Staffel 3Folge 21vom 30.01.2025
Risiken und Nebenwirkungen

Die Landarztpraxis

Folge 21: Risiken und Nebenwirkungen

35 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Sarah organisiert die lebensrettende Tollwut-Impfung für Chris, doch dieser lehnt jede weitere Hilfe wegen seiner heimlichen Gefühle für sie ab. Als es bei ihm über Nacht zu einer heftigen Impfreaktion kommt, nimmt Sarah ihn doch mit nach Hause und pflegt ihn dort gesund, was Chris' Gefühle nur weiter befeuert. Währenddessen wird Fabian aus der Entzugsklinik entlassen und will nach Wiesenkirchen zurückzukehren, um Sarahs Herz zurückzugewinnen.

