Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Vertrauensbeweis

SAT.1Staffel 3Folge 25vom 05.02.2025
Vertrauensbeweis

VertrauensbeweisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 25: Vertrauensbeweis

34 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Fabian spürt, dass sich Sarah noch nicht wieder ganz auf ihn einlassen kann. Um sich ihr Vertrauen zurückzugewinnen, schlägt er unangekündigte Drogentests vor. Beim gemeinsamen Essen lässt Fabian dann die Bombe platzen: Er möchte wieder in der Praxis arbeiten. Seine Familie reagiert mit Skepsis. Ist er dafür schon bereit?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen