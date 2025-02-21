Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 37vom 21.02.2025
34 Min. Folge vom 21.02.2025 Ab 12

Sarah glaubt zunächst, dass Chris' Kuss nur im Überschwang der Gefühle passiert ist. Umso verwirrter ist sie, als Chris gesteht, schon seit einer Weile mehr für sie zu empfinden. Sarah weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Ausgerechnet Alexandra erfährt von dem Kuss und erzählt Fabian davon, um einen Keil zwischen Sarah und ihn zu treiben.

