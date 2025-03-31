Die Landarztpraxis
Folge 63: Anders als gedacht
34 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Ella und Chris freuen sich auf ihr erstes Date miteinander, obwohl es gerade so viel anderes gibt, was sie beschäftigt: Während Ella heute das erste Mal auf ihre Schwester Isa trifft und entsprechend nervös ist, muss Chris damit klarkommen, dass er seine Tochter Klara in den Ferien nicht sehen wird. Doch sie schieben all ihre Sorgen für das Date beiseite und lassen sich auch von einem Regenschauer nicht unterkriegen. Doch dann steht Klara unerwartet in der Tür.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln