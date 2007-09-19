Die Lugners - Staffel 7 Folge 2 - Mörtel sucht das Glück / Auftaktsendung / Sri LankaJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 2: Die Lugners - Staffel 7 Folge 2 - Mörtel sucht das Glück / Auftaktsendung / Sri Lanka
Richard Lugner ist nicht nur Österreichs berühmtester Baumeister, sondern auch Österreichs berühmtester Neo-Single. Damit dem frisch geschiedenen Society-Löwen ohne sein Mausi nicht langweilig wird, schickt ihn ATV auf Reisen. Natürlich mit Begleitung! Gleich zwei hübsche Frauen darf sich Mörtel als Urlaubs-Begleiterinnen auf die Insel Sri Lanka mitnehmen. Bei 500 Bewerberinnen, von der Vorarlberger Hausfrau, bis zum steirischen Fotomodell, fällt Mörtel die Entscheidung nicht leicht. Erst nachdem er die Sterne befragt hat, lädt Mörtel vier auserwählte Damen zu sich ins Büro, um die Kandidatinnen genauer unter die Mörtel- Lupe zu nehmen. Mit Herzklopfen fällt die Wahl schließlich auf zwei Schwestern aus Wien. Neun Tage und Nächte lang, werden die blonde Alexandra (37) und die dunkelhaarige Verena (34) mit Mörtel und seiner Tochter Jacqueline die Insel Sri Lanka unsicher machen. Wilde Jetskirennen, Yoga unter freiem Himmel, Wassersafari oder Partyfeiern in der Disco - bei diesem Programm bleibt Mörtel zum Trübsalblasen mit Sicherheit keine Zeit. Aber natürlich darf auch das Sightseeing bei unserem Baumeister nicht zu kurz kommen. Gar nicht so einfach, da Mörtel immer einer der letzten ist, der ins Bett kommt. Warum gibt es auch sooo viele hübsche Touristinnen?
