Die Lugners - Staffel 7 Folge 1 - Rent the Lugners 3Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 1: Die Lugners - Staffel 7 Folge 1 - Rent the Lugners 3
Auf ATV heißt es wieder einmal RENT THE LUGNERS. Egal ob im Doppelpack oder allein, EIN "Lugner" muss es zumindest immer sein. Und das erkannte auch der deutsche Fernsehsender RTL, und lud die "österreichischen Beckhams" zur Ranking Show "Die 10 schrägsten Familien" ein. Als Draufgabe wurden Richie und Mausi auch noch von ihren neuen Freuden, den Drews, Ballermann-fit gemacht. Damit aber nicht genug! Das Wiener Traditionsbad Gänsehäufel wünschte sich einen "Badewaschl" namens Lugner und der Bürgermeister von Poysdorf im Weinviertel wollte unbedingt mal einen Tag blau machen und überlies Mörtel den goldenen Schlüssel. Ob unser Baumeister im Baywatch-Outfit eine gute Figur macht oder doch lieber dem "Schildbürgertum" frönt - man darf gespannt sein.
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