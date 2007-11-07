Die Lugners - Staffel 7 Folge 9 - Mörtel sucht das Glück / Portraits der 6 FrauenJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 9: Die Lugners - Staffel 7 Folge 9 - Mörtel sucht das Glück / Portraits der 6 Frauen
6 Missen hat Mörtel auf seinen Reisen in den vergangenen Folgen gewählt, die nun nicht mehr nur um eine Reise nach Kenia und ein Opernballticket kämpfen, sondern sich auch bemühen, Mörtels Herz zu erobern. Wer sind diese Frauen und wie weit würden sie gehen, um Mörtel für sich zu gewinnen? Mit im Rennen ist Isabella, 26, aus Wien. Sie ist auf ihrer Pragreise Mörtel schon sehr nah gekommen und wünscht sich diese Bekanntschaft zu vertiefen. Bettina, 34, ebenfalls aus Wien zeigte sich auf ihrer Reise nach Hamburg noch ein wenig zugeknöpft, hat aber jetzt ein Ziel. Sie will die neue Frau an Mörtels Seite werden. Doch kann sie dieses Vorhaben umsetzen? Eine Bronchitis zwingt sie ins Bett, während alle anderen Frauen sich schon auf ihre Woche mit Mörtel in Wien vorbereiten. Gleich 2 Missen gehen aus der Reise nach Budapest ins Rennen: Manuela 34 Jahre aus Linz und Barbara, 34 aus Zell am See. Manuela gestand schon damals sich in den Baumeister verliebt zu haben. Miss Berlin heißt Michaela, ist 25 und kommt aus Oberwart im Burgenland. Auch sie ist fest entschlossen, Mörtel zu zeigen, dass sie die Richtige Frau für ihn wäre.
