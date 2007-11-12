Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 7Folge 10vom 12.11.2007
73 Min.Folge vom 12.11.2007Ab 6

Unser Baumeister der Nation – Richard Lugner – geht auf Reisen – und zwar in weiblicher Begleitung. Aber nicht nur mit einer, sondern gleich mit jeweils zwei Frauen tritt Richi Lugner seine Reisen an. Er entscheidet sich am Ende jeder Reise jeweils für eine Dame, mit der er sich noch einmal einen gemeinsamen Urlaub vorstellen könnte. Auf insgesamt 6 Reisen wird er jeweils von verschiedenen Damen begleitet. Aus jenen 6 Damen, für die er sich nach den einzelnen Urlauben jeweils entschieden hat, erwählt Richard Lugner am Ende seine perfekte "Urlaubsbegleitung", mit der er sich noch einmal auf Reisen begibt – diesmal in trauter Zweisamkeit. Aber eben nur beinahe - sein "Haussender" ATV ist natürlich auch mit von der Partie! Unter den Reisedestinationen befinden sich Sri Lanka, Prag, das Münchner Oktoberfest, Budapest, Berlin und Hamburg.

