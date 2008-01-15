Die Lugners - Staffel 7 Folge 13 - Jahresrückblick 2007 und Richard Lugners neues LebenJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 13: Die Lugners - Staffel 7 Folge 13 - Jahresrückblick 2007 und Richard Lugners neues Leben
2007 war ein turbulentes Jahr für unseren Baumeister der Nation. Erst war noch alles eitel Wonne im Hause der Familie Lugner. Den Opernball hat Richard Lugner noch gemeinsam mit Mausi und Paris Hilton verbracht. Danach gab es noch Ausflüge zu den deutschen Freunden, den Drews und alles schien wie immer zu laufen zwischen Christina und Richard Lugner. Bis ein neuer Mann in Mausis Leben trat. Die Folge: Scheidung. Aber Mörtel ist kein Kind von Traurigkeit und so ersehnt er in "Mörtel sucht das Glück" eine neue Maus. Und er findet sie auch. Sehen sie in "Jahresrückblick 2007 und Richard Lugners neues Leben" den Einzug der vielleicht neuen Frau Lugner in die Lugner Villa.
