Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 11: Die Lugners - Staffel 7 Folge 11 - Mörtel sucht das Glück / Entscheidung
64 Min.Folge vom 14.11.2007Ab 6
Die 6 Finalistinnen um Mörtels Herz beziehen Quartier in einem Wiener Hotel und müssen sich bei verschiedenen Arbeiten in der Lugnercity bewähren! Wer bekommt eines der 2 begehrten Tickets nach Kenia und wer wird Mörtels Miss Opernball?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
