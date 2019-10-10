Die Lugners - Staffel 7 Folge 5 - Mörtel sucht das Glück / HamburgJetzt kostenlos streamen
Auf Lydia, 40 Jahre, und Bettina, 34 Jahre, ist Mörtels Wahl für Hamburg gefallen. Doch an Lydias Wahl knüpft er eine Bedingung: Lydias lange Naturlocken müssen weg. Denn die Originalfrisur ähnelt zu sehr jener, seines Ex-Mausis. Kein Problem für Lydia. Schon am Tag danach besucht sie den Frisör und lässt ihrer langen schwarzen Lockpracht mit Hilfe von Föhn und Glätteisen den Gar ausmachen. Bringt ihr das einen Startvorteil bei Mörtel? Kaum in Hamburg angekommen, bekommen die österreichischen Mädels Konkurrenz. Und das ausgerechnet von einem Mann. Oder doch Frau? Man weiß es nicht genau. Hamburgs Kult-Drag Queen Olivia Jones zieht Mörtel zur Brust und verkündet: Sie will die nächste Mausi werden. Schon seit Wochen freut sich Mörtel auf eine Travestishow auf St. Pauli. Von seinen beiden Mädels flankiert, bekommt Mörtel dann doch kaum etwas mit. Denn seine Augen schaffen es nicht auf der Bühne zu verweilen und sei es der Wein oder die Luft, entschlüpft Mörtel plötzlich ein Liebesgeständnis. Zeit für Lydia in die Offensive zu gehen. Wer wird Mörtels Miss Hamburg werden?
