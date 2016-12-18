Der Feueraffe von Pendleton CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 18.12.2016: Der Feueraffe von Pendleton County
45 Min.Folge vom 18.12.2016Ab 12
Pendleton County, West Virginia: Die Monster-Jäger begeben sich auf die Spur des sogenannten „Fire Ape“. Berichten zufolge soll es sich bei dem stark behaarten Wesen mit rötlichem Fell um einen über zwei Meter großen Bigfoot handeln. Auch in den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner finden sich Hinweise auf das mysteriöse Ungeheuer. Nach einer 300 Jahre alten Überlieferung hat die Menschheit das Feuer aus der Obhut der Sagengestalt gestohlen - und damit den ewigen Zorn des vermeintlichen Bigfoots auf sich gezogen! Um mehr über den „Fire Ape“ zu erfahren und eines der seltenen Exemplare zu fangen, bauen die Monster-Jäger eine ausgeklügelte Falle mit einem feurigen Köder.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.