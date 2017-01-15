Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 15.01.2017: Der Jäger wird zum Gejagten
45 Min.Folge vom 15.01.2017Ab 12
Auf der Suche nach dem „Ohio Grassman“werden die Monster-Jäger in dieser Folge selbst zu Gejagten: Denn ein verdächtiges Auto scheint den Männern auf Schritt und Tritt zu folgen! Bevor die Situation eskaliert, bricht das Team die Spurensuche im Perry County vorzeitig ab und versammelt sich zur Lagebesprechung im Hauptquartier. Gemeinsam mit Trapper wollen die Männer das weitere Vorgehen in der Sache planen. Doch dabei kommen schockierende Details ans Licht: Einer ihrer Trucks ist mit einem GPS-Sender verwanzt! Außerdem gibt eine mysteriöse E-Mail Rätsel auf. Sollen die Monster-Jäger in einen Hinterhalt gelockt werden? Und wenn ja, von wem?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.