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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Die gruseligsten Momente

DMAXFolge vom 29.01.2017
Die gruseligsten Momente

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 29.01.2017: Die gruseligsten Momente

40 Min.Folge vom 29.01.2017Ab 12

Von der Todeskatze bis zum Höllenhund, vom Schattenwesen bis zum Bärenbiest: In dieser Folge öffnen die Monster-Jäger die Büchse der Pandora und rollen ihre unheimlichsten Fälle noch einmal auf. Schauplatz der schaurigen Spurensuche sind die entlegenen Wälder der Appalachen, in denen Überlieferungen zufolge seit jeher mysteriöse Sagengestalten ihr Unwesen treiben. Mit Hilfe von haarsträubenden Augenzeugenberichten, dem Einsatz von Nachtsichtgeräten sowie ausgeklügelten Spezial-Fallen wollen die Männer der Welt endlich beweisen, dass hinter den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner mehr steckt, als Aberglaube oder Phantasie.

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