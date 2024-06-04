Die Nussbaums
Folge 1: Neue Pläne?
48 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 6
Günther Nussbaum will mit seiner Patchworkfamilie eines Tages ein Eigenheim in Puchberg beziehen. Dafür soll eine alte Frühstückspension möglichst energieeffizient umgebaut werden. Doch die Pläne für die Tiefgarage werden einmal mehr über den Haufen geworfen. Auch im Keller tut sich ein neues Problem mit der Treppe auf. Als Sandra und Günther einen Fertigteilhaushersteller besuchen, stellt sich die Frage, ob das alte Gemäuer schlussendlich einem neuen Haus weichen muss.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen