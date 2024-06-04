Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nussbaums

Neue Pläne?

PULS 4Staffel 4Folge 1vom 04.06.2024
Neue Pläne?

Neue Pläne?Jetzt kostenlos streamen

Die Nussbaums

Folge 1: Neue Pläne?

48 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 6

Günther Nussbaum will mit seiner Patchworkfamilie eines Tages ein Eigenheim in Puchberg beziehen. Dafür soll eine alte Frühstückspension möglichst energieeffizient umgebaut werden. Doch die Pläne für die Tiefgarage werden einmal mehr über den Haufen geworfen. Auch im Keller tut sich ein neues Problem mit der Treppe auf. Als Sandra und Günther einen Fertigteilhaushersteller besuchen, stellt sich die Frage, ob das alte Gemäuer schlussendlich einem neuen Haus weichen muss.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Nussbaums
PULS 4
Die Nussbaums

Die Nussbaums

Alle 5 Staffeln und Folgen