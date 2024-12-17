Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 4Folge 6vom 17.12.2024
48 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 6

Günther Nussbaum ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und seine Familie. Das zukünftige Domizil soll genügend Platz für Freundin Sandra, ihre insgesamt acht Kids und mehrere Vierbeiner bieten. Der Bausachverständige gibt dabei nicht nur seine Expertise zum Besten, sondern wird am Ende sogar selbst zum Bauherren. Die Nussbaums geben ganz private Einblicke in ihr Großprojekt und in den Alltag als Patchwork-Family.

