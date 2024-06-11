Die Nussbaums
Folge 2: Tiefe Gräben
48 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 6
Endlich geht es weiter auf der Nussbaum'schen Baustelle: Günther schaufelt höchstmotiviert ein Loch für den Wassertank. Doch baggern scheint nicht die Stärke des Bausachverständigen zu sein. Trotz Baggerführerschein fehlt dem EU-Bausachverständigen die nötige Praxis. Allzwecktalent Roman bessert nach, damit einmal bis zu 25 Tausend Liter kostbares Regenwasser aufgefangen werden können, die ansonsten ungenützt blieben.
Die Nussbaums
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen