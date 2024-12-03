Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nussbaums

PULS 4Staffel 4Folge 4vom 03.12.2024
48 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6

Sandra darf endlich ein Hochzeitskleid aussuchen und schwebt im siebten Himmel. Ihr Günther überlegt hingegen kurz die Anzugsanprobe gegen etwas Süßes aus der Konditorei zu tauschen. Doch er arrangiert sich mit der Situation und erkennt sich selbst im Spiegel kaum wieder.

