Die Nussbaums
Folge 4: Günther wirft sich in Schale
48 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6
Sandra darf endlich ein Hochzeitskleid aussuchen und schwebt im siebten Himmel. Ihr Günther überlegt hingegen kurz die Anzugsanprobe gegen etwas Süßes aus der Konditorei zu tauschen. Doch er arrangiert sich mit der Situation und erkennt sich selbst im Spiegel kaum wieder.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen