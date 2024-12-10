Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nussbaums

Das Torten-Buffet

PULS 4Staffel 4Folge 5vom 10.12.2024
Das Torten-Buffet

Das Torten-BuffetJetzt kostenlos streamen

Die Nussbaums

Folge 5: Das Torten-Buffet

47 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 6

Günther ist wegen des Unfalls zwar schlecht zu Fuß, doch wenn es um süße Hochzeitstorten geht, ist der Schmerz schnell vergessen. Mit der Familie geht’s los zum großen Kuchentesten. Ob Günther auch weiß was seiner Sandra schmeckt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Nussbaums
PULS 4
Die Nussbaums

Die Nussbaums

Alle 5 Staffeln und Folgen