PULS 4Staffel 4Folge 3vom 18.06.2024
Folge 3: Sandra am Steuer

50 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 6

In Puchberg sind Wetterkapriolen keine Seltenheit. Deshalb wird an der frisch ausgehobenen Baugrube eine elektrische Erdung für Blitzschutz und Potentialausgleich installiert, die vor den Puchberger Naturgewalten schützen soll. Tipps, wie sich die Häuslebauer bei Unwetter zu verhalten haben, sind gleich inkludiert. Auch Sandra, der die Optik sehr wichtig ist, kommt beim Blitzschutzdesign voll auf ihre Kosten. Denn der äußeren Blitzschutz lässt sich in jeder RAL-Farbe aussuchen.

