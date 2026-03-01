Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ostküste der USA

Sonnenstaat Florida

xploreStaffel 1Folge 1vom 01.03.2026
Sonnenstaat Florida

Die Ostküste der USA

Folge 1: Sonnenstaat Florida

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Von den Florida Keys geht es vorbei an den Everglades und Miami zu Amerikas Weltraumbahnhof. Dann in den unbekannten Norden, Richtung Georgia. Nirgendwo lebt sich der American Way of Life so gelassen wie an den Traumstränden Floridas.

