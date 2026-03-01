Die Ostküste der USA
Folge 1: Sonnenstaat Florida
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Von den Florida Keys geht es vorbei an den Everglades und Miami zu Amerikas Weltraumbahnhof. Dann in den unbekannten Norden, Richtung Georgia. Nirgendwo lebt sich der American Way of Life so gelassen wie an den Traumstränden Floridas.
Genre:Dokumentation, Natur, Reise, Mini-Serie
Produktion:US, 2014
