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Die Ostküste der USA

Die Südstaaten

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Die Südstaaten

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Die Ostküste der USA

Folge 2: Die Südstaaten

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Sklaverei und Bürgerkrieg prägten einst ihren Alltag, heute gelten die Südstaaten als besonders befreit. Die Reise geht von Georgia über die Carolinas bis Virginia. Sie endet in Höhe der Hauptstadt Washington.

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