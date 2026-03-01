New Hampshire und MaineJetzt kostenlos streamen
Die Ostküste der USA
Folge 5: New Hampshire und Maine
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Von Boston aus führt die Reise durch New Hampshire und Maine bis zur kanadischen Grenze. Über 3.000 Inseln gibt es hier, ein Paradies - nicht nur für Hummer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ostküste der USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Natur, Mini-Serie
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6