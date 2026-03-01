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Die Ostküste der USA

Im Herzen Neuenglands

xploreStaffel 1Folge 4vom 01.03.2026
Im Herzen Neuenglands

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Die Ostküste der USA

Folge 4: Im Herzen Neuenglands

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Von New York führt die Reise entlang der Küste in das Herz Neu-Englands - bis nach Boston, der Hauptstadt von Massachusetts mit seinen bekanntesten Inseln Nantucket und Martha's Vineyard.

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