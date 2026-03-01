Die Ostküste der USA
Folge 4: Im Herzen Neuenglands
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Von New York führt die Reise entlang der Küste in das Herz Neu-Englands - bis nach Boston, der Hauptstadt von Massachusetts mit seinen bekanntesten Inseln Nantucket und Martha's Vineyard.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Ostküste der USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere, Umwelt, Mini-Serie
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6