Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - JONAS UND THOMAS

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 30.03.2023
Die perfekte Minute - JONAS UND THOMAS

Die perfekte Minute - JONAS UND THOMASJetzt kostenlos streamen

Die perfekte Minute

Folge 14: Die perfekte Minute - JONAS UND THOMAS

43 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Alle Spiele werden mit Alltagsgegenständen gespielt, die jeder kennt! Für die Kandidaten Jonas und Thomas gibt es deshalb Bleistifte, die zu einer echten Zitterpartie führen. Das Spiel “Stiftestapeln“ fordert viel Feingefühl, Geduld und ruhige Hände!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die perfekte Minute
SAT.1
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen