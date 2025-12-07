Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 07.12.2025: Eifersucht und Liebesglück
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Nach ihrer Scheidung wagt Amy den Neuanfang: Mit ihren zwei kleinen Kindern und einem neuen Freund will sie endlich glücklich werden. Doch ihre impulsive Art sorgt für Spannungen in der Familie. Schwester Tammy kämpft unterdessen mit Entzugserscheinungen, während sie sich auf ihre Hautstraffungs-OP vorbereitet – und hütet ein Geheimnis: Sie ist wieder verliebt, diesmal in eine Frau. Amanda ist nach einer gescheiterten Beziehung zurück in Kentucky und zieht bei Amy ein – was schnell zu Chaos und Streit führt. Zwischen Dating, Diätstress und Familienchaos wird es turbulent bei den Slatons.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.