Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 14.12.2025: Triumph für Tammy
45 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Nach schwierigen Wochen wagt sich Tammy beim Mais-Fest wieder unter Leute, trifft queere Personen und findet neue Freunde. Währenddessen kämpft Amy mit den Folgen ihres Kamelbisses und der Verhaftung: Bei einer Polizeikontrolle wurde Marihuana in ihrem Auto gefunden – legal in ihrem Heimatstaat Kentucky, aber nicht da, wo sie unterwegs war. Ihre Geschwister wollen sie wachrütteln, doch das Gespräch eskaliert. Zwischen Sorge und Versöhnungsversuchen wächst die Angst, dass Amy den Ernst der Lage nicht begreift. Schließlich steht ein Gerichtstermin bevor – und damit die Frage, ob sie ihre Kinder behalten darf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.