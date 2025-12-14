Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 14.12.2025: Vier Schwestern am See
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Nach einer Reiki-Sitzung fasst Tammy neuen Mut für ihre Beziehung zu Freundin Andrea und traut sich nun, ihren Schwestern zu erzählen, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Die Reaktion überrascht sie sehr – statt Kritik erfährt sie volle Unterstützung. Chris begleitet Tammy zu Dr. Smith, wo geprüft wird, ob sie endlich bereit für ihre Hautentfernungs-OP ist. Amy genießt derweil ihr frisches Liebesglück mit Brian, doch der idyllische Familienausflug in einen Safari-Park endet dramatisch: Ein Kamel beißt sie in den Arm, sie landet in der Notaufnahme – und kurz darauf werden Amy und ihr Freund verhaftet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.