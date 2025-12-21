Ärger um die HochzeitslocationJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 21.12.2025: Ärger um die Hochzeitslocation
44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Die Slaton-Schwestern stehen Kopf: Amy kämpft mit der Anspannung vor ihrem Gerichtstermin, plant ihren Umzug und träumt von einer Halloween-Hochzeit – sehr zum Entsetzen ihrer Familie. Während sie versucht, ihr Leben zu ordnen, feiert Tammy ihren größten Erfolg: Sie bekommt endlich grünes Licht für die Hautstraffungs-OP und stürzt sich mutig ins Zipline-Abenteuer. Doch Amys Hochzeitspläne sorgen für hitzige Diskussionen – und der alte Familienstreit flammt erneut auf. Während Tammy über ihr neues Leben nachdenkt, droht Amy erneut die Kontrolle zu verlieren. Wird die Familie diesmal zusammenhalten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.