Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 07.12.2025: Scham und Schuldgefühle
44 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Amy ist frisch verliebt und versucht, mit ihrem neuen Freund und ihren Kindern eine stabile Zukunft aufzubauen. Doch das Zusammenleben mit Schwester Amanda bringt Chaos und Stress – bis Amy eine vorschnelle Entscheidung trifft, die alles verändern könnte. Tammy kämpft inzwischen mit Entzugserscheinungen und steht unter Druck, ihrer Familie ihr Privatleben offenzulegen: Sie will eine gleichgeschlechtliche Beziehung eingehen, fürchtet aber die Reaktion ihrer Schwestern. Bruder Chris und seine Frau müssen sich um ihre Gesundheit kümmern und fassen einen mutigen Entschluss, um ihr Leben langfristig zu verändern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.