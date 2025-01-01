Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 15: Die blutige Türklinke
23 Min.Ab 12
Die 20-jährige Alina vermisst ihre Mutter Svenja Krause. Als sie Blut an der Türklinke von Svenjas Büro entdeckt, alarmiert sie die Polizei. Der Vermisstenfall wirft viele Fragen auf: Wurde die Jobcenter-Mitarbeiterin von einem wütenden Klienten entführt? Und was hat der dubiose Obdachlose Günter mit Svenjas Verschwinden zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1