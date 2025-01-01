Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 52: Gefangen im Moment
23 Min.Ab 12
Die demenzkranke Seniorin Hertha verschwindet aus dem Pflegeheim. Schnell sind die Ermittler ihr auf der Spur, doch jedes Mal scheint die Seniorin erneut zu verschwinden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1