Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 53: Wer bin ich
23 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Unfallstelle gerufen, wo eine unbekannte 55-jährige Frau von einem Auto gezielt angefahren wurde und seitdem an Amnesie leidet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1