Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 58: Komm zurück Daniel!
23 Min.Ab 12
Sara Grubers Mann wollte nach einem Streit Luft schnappen und ist nun spurlos verschwunden. Zurück bleibt eine Tüte voller Mahnbescheide und Rechnungen - und eine Baustelle, die einfach nicht fertig wird. Hat Daniel seine Frau verlassen, weil ihm alles über den Kopf gewachsen ist?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1