Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 56: Stille Wasser sind tief
23 Min.Ab 12
Jasmin Wagenknecht macht sich große Sorgen um ihre Schwester Anja Schäffler, denn die ist spurlos verschwunden. Verdächtig wirkt Anjas Ehemann Simon.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1