Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 68: Besessen
23 Min.Ab 12
Pia Möller (37) und ihre 16-jährige Tochter Betty verschwinden aus ihrem Haus, das aussieht, als sei es überstürzt verlassen worden. Welche Rolle spielt Pias gewalttätiger Ex-Mann dabei? Angeblich hält er sich seit Jahren von seiner Familie fern, doch wieso hat seine neue Freundin dann über Bettys Beauty-Blog verdeckt Kontakt zu dem Teenager aufgenommen? Ist Pia geflohen, um ihre Tochter zu schützen? Aber sind die beiden jetzt wirklich in Sicherheit oder erst recht in Gefahr?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1