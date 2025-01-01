Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Besessen

SAT.1Staffel 2Folge 68
Besessen

BesessenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 68: Besessen

23 Min.Ab 12

Pia Möller (37) und ihre 16-jährige Tochter Betty verschwinden aus ihrem Haus, das aussieht, als sei es überstürzt verlassen worden. Welche Rolle spielt Pias gewalttätiger Ex-Mann dabei? Angeblich hält er sich seit Jahren von seiner Familie fern, doch wieso hat seine neue Freundin dann über Bettys Beauty-Blog verdeckt Kontakt zu dem Teenager aufgenommen? Ist Pia geflohen, um ihre Tochter zu schützen? Aber sind die beiden jetzt wirklich in Sicherheit oder erst recht in Gefahr?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen