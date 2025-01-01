Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 74
Folge 74: Schrei nach Frieden

23 Min.Ab 12

Irene Lux verschwindet, während ihr Mann Armin sich einen erbitterten Nachbarschaftsstreit mit Bernd Unterberg liefert. Ist er für Irenes Verschwinden verantwortlich? Oder steckt doch der mysteriöse Lifecoach Henning Fischer dahinter? Die Beamten gehen jeder Spur nach, um die vermisste Frau zu finden.

SAT.1
