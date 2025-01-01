Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 18: Teenagerliebe
23 Min.Ab 12
Teenager Maxi Winter verschwindet nach dem Training. Seine Mutter Doro ist in großer Sorge, denn offenbar wurde ihr Sohn in der Sportumkleide angegriffen. Stecken zwei halbstarke Mobber dahinter? Oder wollte Maxis Vater sich mit ihm nach Spanien absetzen? Als klar wird, dass der Vermisste unter Liebeskummer leidet, schrillen bei den Vermisstenfahndern die Alarmglocken: Kam der Teenager auf dumme Gedanken?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1