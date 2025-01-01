Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 20: Bye Bye Benni
23 Min.Ab 12
Alarm bei den Vermisstenfahndern: Der dreijährige Benni ist verschwunden. Gemeinsam mit Au-pair Chloé (28) war er auf dem Spielplatz, doch von dort sind die beiden nie zurückgekommen. Stattdessen taucht Chloés Verlobter auf, was Fragen aufwirft: Wieso hat Chloé nie von ihm erzählt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1