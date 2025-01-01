Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 23: Alles nur Theater
23 Min.Ab 12
Als Jenny Falkenstein (24) ihre Mutter nicht wie verabredet vom Bahnhof abholt, weiß diese sofort: Hier stimmt etwas nicht! Die hübsche Schauspielstudentin ist spurlos verschwunden. Doch was ist passiert? Ist Jenny einer Intrige in ihrer Theatergruppe zum Opfer gefallen oder steckt ein mysteriöser Fan hinter ihrem Verschwinden? Die Ermittler müssen tief in die Künstlerszene eintauchen, in der mehr Schein als Sein herrscht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1