Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 25: Am hellichten Tag
23 Min.Ab 12
Die Vermisstenstelle steht vor einem Rätsel: Wer hat den sechs Monate alten Anton vor der Kfz-Werkstatt, in der sein Vater arbeitet, entführt? Die Ermittler finden heraus, dass Kindsvater Georg ein Doppelleben führt, von dem seine Ehefrau Kerstin erfahren hat. Hat sie aus Rache seinen Sohn entführt? Und was hat eine Babypuppe, die in der Nähe der Werkstatt abgelegt wurde, mit der Sache zu tun?
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Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1