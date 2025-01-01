Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 26
Folge 26: Die Hunde

23 Min.Ab 12

Als Anlagenmechaniker Per Hauk spurlos verschwindet, gibt es schnell eine erste Spur: Der Vermisste ist beruflich viel gereist und es scheint eine zweite Frau in seinem Leben zu geben. Die Beamten vermuten ein Doppelleben! Doch woher kennen Per und seine vermeintliche Geliebte sich überhaupt? Haben seine teuren Hunde etwas damit zu tun? Bald sehen sich die Beamten mit einem ganz unerwarteten Verbrechen konfrontiert!

SAT.1
