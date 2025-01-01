Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 26: Die Hunde
23 Min.Ab 12
Als Anlagenmechaniker Per Hauk spurlos verschwindet, gibt es schnell eine erste Spur: Der Vermisste ist beruflich viel gereist und es scheint eine zweite Frau in seinem Leben zu geben. Die Beamten vermuten ein Doppelleben! Doch woher kennen Per und seine vermeintliche Geliebte sich überhaupt? Haben seine teuren Hunde etwas damit zu tun? Bald sehen sich die Beamten mit einem ganz unerwarteten Verbrechen konfrontiert!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1